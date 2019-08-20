محمد بن حمد: التفوق أصبح سمة غالبة لأبناء الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن التفوق أصبح سمة غالبة على أبناء دولة الإمارات التي أصبحت عنواناً للتميز والريادة، لافتاً إلى أن أي إنجاز يحققونه هو لبنة في صرح كبير وشامخ للدولة، تعزز مكانتها في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، في مكتبه بالديوان الأميري، ممن حققوا نتائج مميزة خلال مشاركتهم في بطولة «الحسن الدولية للتايكواندو» وبطولة غرب آسيا للجودو، اللتين أقيمتا في العاصمة الأردنية عمان، حيث حقق لاعبو النادي في البطولة الأولى 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، فيما نالوا في البطولة الثانية ذهبية واحدة و4 برونزيات.

وبارك سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي للفائزين ميدالياتهم، معرباً عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارته للارتقاء بمستوى لاعبيها، وصولاً إلى تحقيق التميز على المستويات كافة.

وأثنى سموه على الإنجاز الكبير الذي حققه لاعبو النادي، متمنياً أن يحافظ الفريق على هذا الإنجاز الرياضي المهم، ومواصلة التميز وتحقيق نجاحات أكبر في البطولات المقبلة.

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من جهته تقدم أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على رعايته للنادي، وعلى الدعم المتواصل الذي يحظى به لاعبوه في مختلف الألعاب، والذي كان له الأثر الإيجابي في البطولات والنتائج الباهرة التي حققوها على المستويات المحلية والعربية والدولية.

واستقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، بمناسبة مشاركته في بطولة العالم للفورمولا المستقبل، التي أقيمت خلال الفترة ما بين 30 يوليو و5 أغسطس الجاري، في مدينة سان بطرس بورج بروسيا.

واطلع سموه على تفاصيل مشاركة النادي في البطولة، وطبيعة المنافسات والمشاركين فيها، مشيراً إلى أهمية خوض منافسات الفريق المقبلة بأعلى درجات المثابرة والالتزام، والعمل بجد لتحقيق النتائج التي تدعم الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات وتعزز مكانتها في المجال الرياضي، على الصعيدين العربي والعالمي.

بدوره تقدم أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم سموه ورعايته للنادي، مؤكداً الحرص على تمثيل الدولة في معظم المسابقات للحصول على نتائج مشرفة ترفع اسم الإمارات وإمارة الفجيرة في المحافل الرياضية كافة. حضر اللقاءين سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.