شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يونايتد يواصل انتصاراته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق أتلانتا يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي، وتغلب على بورتلاند تمبرز (2 - صفر)، أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ورفع أتلانتا يونايتد رصيده إلى 45 نقطة متصدراً مجموعة الشرق، بينما تجمد رصيد تمبرز عند 37 نقطة في المركز السابع بمجموعة الغرب. وافتتح لياندرو جونزاليس بيريز التسجيل لأتلانتا يونايتد في الدقيقة 14 ثم أضاف زميله جوزيف مارتينز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 46.

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