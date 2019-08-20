شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الظفرة تنفي تلقيها عروضاً لانتقال باوزير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت شركة الظفرة لكرة القدم الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن تلقي النادي عروضاً لانتقال اللاعب باوزير إلى بعض الأندية، وأكدت في بيان رسمي أصدرته أمس الأول أن النادي لا ينظر سوى للعروض التي تصله عبر القنوات الرسمية.
وفي سياق مختلف، استضاف نادي الظفرة أمس الأول ورشة عمل التحكيم التي تعد من متطلبات تراخيص الأندية للموسم الجديد وتنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، وأدار الورشة سيفين بينت المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الذي تطرق إلى العديد من الأمور والقرارات التحكيمية، وكيفية تعامل اللاعب مع تلك القرارات. وحضر الورشة كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الظفرة تنفي تلقيها عروضاً لانتقال باوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.