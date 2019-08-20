شركة الظفرة تنفي تلقيها عروضاً لانتقال باوزير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت شركة الظفرة لكرة القدم الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن تلقي النادي عروضاً لانتقال اللاعب باوزير إلى بعض الأندية، وأكدت في بيان رسمي أصدرته أمس الأول أن النادي لا ينظر سوى للعروض التي تصله عبر القنوات الرسمية.

وفي سياق مختلف، استضاف نادي الظفرة أمس الأول ورشة عمل التحكيم التي تعد من متطلبات تراخيص الأندية للموسم الجديد وتنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، وأدار الورشة سيفين بينت المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الذي تطرق إلى العديد من الأمور والقرارات التحكيمية، وكيفية تعامل اللاعب مع تلك القرارات. وحضر الورشة كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.