رابطة المحترفين تبيع حقوق البث ب 390 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية ظهر أمس، حفل توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني بين الرابطة وقنوات: أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية والشارقة الرياضية، وذلك بمقر الرابطة في العاصمة أبوظبي.

حضر مراسم التوقيع عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي وإسماعيل الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقال عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية إن القنوات ليست مجرد أصحاب حقوق وإنما شريك رئيسي في عملية تطوير الرياضة ككل في دولة الإمارات وكرة القدم بشكل خاص، وأثنى على جهود القائمين على هذه القنوات وتطوير المحتوى والمواد التي تقدمها.

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وأوضح الجنيبي أن اتفاقية حقوق البث التلفزيوني لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية: دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري تحت 21 عاماً وكأس سوبر الخليج العربي تمتد لثلاث سنوات، وتبلغ قيمتها الإجمالية 390 مليون درهم. وفيما يخص المبادرات الجديدة قال الجنيبي: عملنا على مواصلة تحسين خدمات البث التلفزيوني من خلال إضافة مزايا جديدة تفيد المشاهد، المحلل والمعلق والإعلامي، من حيث المعلومات والإحصائيات، قدمنا في السابق الرصد الحراري للاعبين وسيتواصل هذا الموسم أيضاً، كذلك عملنا على تحديث الجرافيك التلفزيوني والشكل البصري بشكل عام ليناسب هويتنا الجديدة، ونتمنى أن نقدم للمشاهد محتوى مرئياً يناسب المكانة التي وصل لها دورينا بالتعاون مع شركائنا في القنوات الرياضية.

وأضاف: حرصنا أيضاً على إدراج التعليق الإنجليزي في جميع المباريات وذلك بهدف زيادة الانتشار والمتابعة من مختلف الجنسيات، في السابق كان التعليق على مباراة واحدة وعلى قناة أبوظبي الرياضية فقط، الآن التعليق الإنجليزي سيكون متاحاً على جميع القنوات.

واتفق يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية مع الجنيبي في أن القنوات الرياضية كانت دائماً شريكاً في الحدث، وقال: نحن كقنوات رياضية شركاء في تقديم صورة إعلامية مميزة تليق بمسابقات رابطة المحترفين وبما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور، ونعد المشاهدين بمواصلة التميز.

ومن جانبه، قال راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي: نسعى لإيصال رسالتنا إلى القارات الخمس، بدأ أول بث لمباريات الدوري عام 1973 تقريباً والآن بعد الاتفاق مع الرابطة على التجديد لثلاث سنوات قادمة نسعى لأن يشاهد المتفرج مباريات دورينا من خلال الشارة المفتوحة من أي مكان في العالم. فيما أعرب إسماعيل الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن سعادته بمشاركة قناة الشارقة الرياضية في هذا الحدث مع انطلاق الموسم الرياضي 2019-2020، وتمنى أن تكون «الشارقة الرياضية» جزءاً من المنظومة إلى جانب قنوات أبوظبي ودبي الرياضية في تقديم صورة راقية للكرة الإماراتية.