شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخوة الأعداء» في ساوباولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل تخيل أحدكم مشاهدة الأوروجوياني خوانفران مدافع أتلتيكو مدريد السابق والبرازيلي داني ألفيش ظهير برشلونة السابق غريمي الليجا وهما يظهران بشكل ودي وبقميص واحد في البرازيل؟ هذا ما حدث مع صفقتي ساو باولو الصيفية، وتكللت مشاركتهما الأولى مع الفريق بالنجاح إذ سجل ألفيش هدف الفوز على سيارا 1- صفر. ولعب ألفيش بموقع لاعب وسط في ملعب مورومبي معقل الفريق على خلاف ما اعتاد عليه في مسيرته، لكنه نجح وسط غبطة مدربه وزملائه والمشجعين الذين رحبوا باللاعب الوحيد الذي حصد 40 لقباً في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

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