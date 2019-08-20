يونيون برلين يحيي مشجعيه القدامى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمل مشجعو نادي يونيون برلين صور مشجعيه الذين رحلوا قبل أن يروا تحقيق حلم الفريق بالصعود للبوندسليجا لأول مرة في تاريخ النادي في مشهد مؤثر في ملعب «أن دير ألتن فورستيري» أمام ريد بول لايبزيج. واستغلت جماهير يونيون ظهور فريقها الأول للاحتجاج على الطريقة التي يدار بها غريمهم لايبزيج المملوك من شركة «ريد بول» النمساوية لمشروب الطاقة. وعبّرت جماهير يونيون عن موقفها بالبقاء صامتة طوال أول 15 دقيقة من اللقاء في الملعب إذ تعتبر أن «ريد بول، التي أسست نادي لايبزيغ عام 2009، تملك النادي وهو ما يعتبر استثناء في مبدأ الكرة الألمانية أن على الأعضاء أن يملكوا غالبية الأسهم».

وشاءت المفارقة أن يفتتح لايبزيغ التسجيل بعد 57 ثانية فقط من بدء جماهير أصحاب الأرض بالغناء وتحديداً في الدقيقة 16 عن طريق الظهير الأيسر مارسيل هالستنبرغ بعد تمريرة من المهاجم النمساوي مارسيل سابيتزر. ولم يتأخر هالستنبرغ في رد الجميل للنمساوي الذي سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 31 بعد تمريرة من الألماني. وسجل الدولي الألماني تيمو فيرنر الهدف الثالث للايبزيغ قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بعد تمريرة حاسمة أخرى من سابيتزر. وواصل الضيوف سيطرتهم على أجواء اللقاء وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 69 من توقيع لاعب خط الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو القادم هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي، بتمريرة ثالثة حاسمة لسابيتزر.

من جهته، حسم إينتراخت فرانكفورت، سابع الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه هوفنهايم 1-صفر بهدف سجله بعد 36 ثانية على انطلاق اللقاء للنمساوي مارتن هينتيريغر في شباك الحارس أوليفر بان. وحاول هوفنهايم جاهداً العودة إلى اللقاء وسنحت له العديد من الفرص، سجل منها هدفين ألغيا بداعي التسلل، ثانيهما في الوقت بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 الفاصل بين الفريقين، علما بأن أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني جاء بعد 9 ثوان مرتين، عبر كريم بلعربي في المرحلة الافتتاحية من موسم 2014-2015 بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند (2-صفر)، وكيفن فولاند في المرحلة الثانية من موسم 2015-2016 بين هوفنهايم وبايرن ميونيخ (1-2). وهو الفوز الثالث توالياً لإينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 إبريل 2016 (2-صفر).