«سلام الخالدية» يُحلِّق بكأس زايد في بولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق الجواد «سلام الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، بقيادة سزيبان مازور، بطلاً للجولة الخامسة لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (للفئة الثالثة) لمسافة 2600 متر، وتوجت الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس على صهوة الجواد «منذر الخالدية» بطلة للجولة السادسة من بطولة مونديال «أم الإمارات» للسيدات، التي أقيمت أمس الأول بمضمار سلوسفيتش بالعاصمة البولندية وارسو، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تزامناً مع «عام التسامح» وتحت شعار: «عالم واحد.. 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».

وشارك في سباق الجولة الخامسة والشوط الرئيسي على كأس الشيخ زايد، 9 خيول وبلغت جائزته المالية 25,000 يورو، وتوج بطلاً له الجواد «سلام الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، بقيادة سزيبان مازور.

وجاء في المركز الثاني بفارق 7 أطوال، الجواد «باندوليرو»، بإشراف سيرجي فاسيوتوف بقيادة جي فاسيتوف، فيما جاء في المركز الثالث «نسما الملس» بقيادة جي إم ابيك.

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ونجحت الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس على صهوة الجواد «منذر الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، في خطف بطاقة التأهل للنهائيات حين انتزعت لقب الجولة السادسة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو.

وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث انطلقت البطلة ساشا إلى الصدارة في آخر 200 متر، وظلت متمسكة بها وتفوقت بفارق 1,5 طول، على الرغم من المنافسة الشرسة التي تلقتها من وصيفتها النرويجية ويللا سوشو، على صهوة «دار دوني».

وحلت في المركز الثالث الفارسة المجرية بيتينا بولجر على صهوة «ايسيد ان زامور»، وقطعت البطلة المسافة البالغة 1600 متر في زمن قدره 1:52:10.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين الدكتور عبد الرحيم يوسف محمد العوضي، سفير الدولة لدى بولندا، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، المديرة العام للوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «افهار».