التميمي يحتفظ بمنصبه في الاتحاد الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو، على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو بالتزكية بعد عدم تقدم أيّ من المرشحين لمنافسته في منصبه الذي يتولاه منذ عام 2007، حيث تقرر أن تُجرى الانتخابات بالجمعية العمومية التي ستعقد في مساء يوم الجمعة المقبل بطوكيو على هامش بطولة العالم التي ستقام خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تشارك الإمارات في البطولة بلاعبين اثنين ولاعبة واحدة هم فيكتور في وزن 73 كجم، وايفان في وزن 100 كجم، وميثاء النيادي في وزن 57 كجم.

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وتقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو بالاعتذار للمجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي عن عدم الحضور لفعاليات البطولة، وكلف التميمي بنقل تحياته للجنة المنظمة على دعوتهم له باعتباره سفيراً فوق العادة للصداقة والسلام بالاتحاد الدولي للعبة.

من ناحية أخرى أكدت 26 دولة مشاركتها في النسخة الحادية عشرة من بطولة «التسامح» جراند سلام أبوظبي للجودو، التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي.

وأكد محمد بن ثعلوب أن اسم البطولة تم استلهامه من مبادرة «عام التسامح» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبما يرسخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح، ولا سيما أنها تشهد مشاركة أول منتخب للاجئي العالم ترجمة لاستراتيجية الاتحاد الدولي للجودو، كما أنها ستشهد أول مشاركة لمنتخب كوراساو إحدى جزر منطقة البحر الكاريبي.