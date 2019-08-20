الهلال بتشكيلة وطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعد الهلال للمشاركة في هذه البطولة بصورة جيدة، وأقام معسكراً داخلياً في الخرطوم، كما دعم صفوفه بعدد من اللاعبين الجيدين، بدأ الهلال مسيرته في الدوري السوداني لكرة القدم بالفوز على الرابطة كوستي في كوستي، لكن معظم العناصر التي شاركت في تلك المباراة كانت من لاعبي الصف الثاني، وكان الفريق قد غادر الخرطوم إلى دبي في ذات يوم المباراة.

ويعول المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال على مجموعة مميزة من اللاعبين الوطنيين، وتضم القائمة اللاعب الجزائري الهادي بلعويدات، لكنه ربما لن يشارك منذ البداية في اللقاء، وسيبقي عليه المدرب كورقة رابحة في الدكة، وعقب الوصول إلى دبي عمل المدرب الكوكي على تحضير اللاعبين للمباراة بعدد من التدريبات على ملعب الوصل الرديف، وسيدفع المدرب في المباراة بتشكيلة تضم يونس الطيب في حراس المرمى، وحسين الجريف، وعبد الطيف بوي، وفارس عبدالله، والسموأل ميرغني رباعي دفاع، وفي الوسط نصرالدين الشغيل، وأبوعاقلة عبدالله، ونزار حامد، وفي المقدمة الهجومية أطهر الطاهر، وولاء الدين موسى، ووليد الشعلة.