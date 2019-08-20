منتخب القوة في بطولة آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة المنتخب الوطني للقوة البدنية في بطولة آسيا التي ستقام في منغوليا خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر/‏ أيلول المقبل، ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر، والمدرب الوطني عمر جمعة الظاهري، وتضم أربعة لاعبين يتقدمهم حامل ذهبية بطولة العالم فيصل أحمد الغيص الزعابي، والبطل الآسيوي محمد الحميدي، إضافة إلى اللاعب الموهوب منصور المرزوقي، كما سيشارك في الجانب التحكيمي للبطولة الحكم الدولي إبراهيم عبدالله آل علي.

ويعول مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن يحقق لاعبو المنتخب الوطني ميداليات امتداداً لما تم تحقيقه من إنجازات

كما تترقب الأسرة الرياضية إنجازاً جديداً لبطل العالم فيصل أحمد الغيص الزعابي بتحقيق الميدالية رقم 47 .