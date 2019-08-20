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تغريم وفاق سطيف 15 ألف دولار بسبب أمادا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم وفاق سطيف 15 ألف دولار بسبب أمادا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقوبة على وفاق سطيف، بسبب تخلفه عن تسديد مستحقات لاعبه السابق، إبراهيم أمادا، وعوقب وفاق سطيف بدفع غرامة مالية قيمتها 15 ألف دولار، لتأخره في تسديد مستحقات لاعب مدغشقر، في الوقت الذي تم تحديده في وقت سابق من قبل لجنة المنازعات. وهددت الفيفا إدارة وفاق سطيف، بتسليط عقوبات أخرى قد تصل إلى خصم النقاط من رصيد الفريق في الدوري، في حال عدم تسوية مستحقات اللاعب، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل. ويعاني فريق وفاق سطيف من أزمة مالية في الفترة الحالية.

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