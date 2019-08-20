الكعبي مستشاراً إعلامياً لنادي العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، تقرر تكليف علي سعيد الكعبي، مستشاراً إعلامياً للنادي وشركاته.

وأكد حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب، أن تكليف الإعلامي علي سعيد الكعبي مستشاراً إعلامياً للنادي وشركاته، يأتي دعماً للمنظومة الإعلامية الشاملة، وذلك انطلاقاً من حرص قيادة النادي على مواكبة علامات التطور وتحقيق أعلى مؤشرات النجاح في كل المجالات، لاسيما قناة العين التلفزيونية خصوصاً في ظل الشراكة المهمة مع القطاع الخاص.

وقال: بلا شك أن وجود أحد أبرز الكوادر الإعلامية على مستوى المنطقة، وصاحب الخبرة الكبيرة والكفاءة المهنية العالية والمعلومات التاريخية الدقيقة والثقافة الرياضية الثرية والذي يعد من الذين أسهموا بصورة واضحة في تطوير الفكر الاحترافي، سيحقق الإضافة المرجوة التي تتسق مع طموحات الإعلام الإماراتي بشكل عام وتطلعات المنتمين لدار الزين وكل المهتمين بأخبار نادي العين على وجه الخصوص.

وأضاف: انضمام الكعبي لمنظومة العمل الإعلامي «مؤسسة العين للإعلام» يعزز معدل النجاح ويحفز فريق العمل على العطاء ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة ويشجع الكفاءات الوطنية والكوادر الإعلامية والمواهب الشابة من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة في الانتساب لأكاديمية العين للإعلام.