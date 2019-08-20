شكرا لقرائتكم خبر عن تسابق لاستضافة مونديال السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الدول المهتمة باستضافة كأس العالم للسيدات لعام 2023 إلى عشر، وذلك بانضمام بلجيكا إلى اللائحة الطويلة بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان «فيفا» أعلن أواخر الشهر الماضي، بعد النجاح اللافت الذي حققه المونديال الفرنسي بمشاركة 24 منتخباً وبهدف «تعزيز تطوير كرة القدم النسائية»، عن رفع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2023 إلى 32.

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