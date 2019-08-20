بعثة الشباب إلى فلسطين للمشاركة في بطولة غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُغادر ظهر اليوم عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 متوجهة إلى فلسطين، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام خلال الفترة ما بين 22 و30 أغسطس الجاري، بمشاركة ستة منتخبات هي فلسطين، والإمارات والبحرين والأردن وقطر والعراق.

تضم بعثة منتخبنا للشباب أعضاء الجهاز الإداري والفني وهم: عبدالله علي الشامسي، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرفاً، وبدر أحمد الحمادي مديراً، وفيردو ميلين مدرباً، وخالد الحوسني مساعداً للمدرب، ودافور لجيزيفيك مدرباً للياقة، وعلي سالم عاشور مدرباً للحراس، ولياندرو سوزيكي معالجاً، وأندراس كوفاكس مدلكاً، وميروسلاف جيركال محللاً.

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و23 لاعباً هم: سيف عبيد الزعابي، وياسر حسن البلوشي (اتحاد كلباء)، وفهد بدر طارش (الإمارات)، وسلطان عمر الزعابي (بني ياس)، وراكان وليد صالح، وزايد سلطان الزعابي، ومبارك أحمد سالم، ومحمد عبدالله الوافي، ونواف سالم الحارثي، وهزاع سبيت خاطر، وأحمد محمود الحمادي (الجزيرة)، ومايد علي الطنيجي (الرمس)، وحارب عبدالله سهيل، وحمدان حميد حسن، وخليفة يوسف عتيق، وعبد الرحمن عادل محمد، وعبد العزيز محمد البلوشي، ومحمد عيسى جاسم (شباب الأهلي دبي)، وعيسى خلفان الحراصي (العين)، وحمد عبدالله المقبالي (الفجيرة)، ومحمد عبد الرحمن إبراهيم (النصر)، وراشد عبدالله مال الله، وعبدالله حمد المنهالي (الوحدة).

وقال بدر أحمد مدير منتخبنا للشباب، إن بطولة غرب آسيا تعتبر محطة مهمة من محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، مشيراً إلى أن المنتخب أكمل استعداداته للمشاركة في هذه البطولة من خلال معسكر خارجي أقيم في سلوفينيا في الفترة ما بين 21 يوليو و10 أغسطس، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت إجراء مراسم القرعة غداً الأربعاء، وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.