هونيس يؤكد تنحيه عن رئاسة البافاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل. وأفاد هونيس (67 عاماً) صحيفة «بيلد» الألمانية على هامش دورة للجولف بأنه سيبقى في مجلس الإشراف على النادي، ولكنه «سيتخلى عن رئاسته عندما يحين الوقت». ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيساً جديداً للعملاق البافاري.

ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاماً، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016 وتولى مؤقتاً بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وانضم هونيس إلى بايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بتسعة أعوام، لتولي مهمة المدير العام عام 1979، وقاد النادي خلال هذه الفترة لإحراز لقب «البوندسليغا» 24 مرة، والكأس 14 مرة، ودوري أبطال أوروبا عامي 2001 و2013. وحكم على هونيس في 2014 بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الإفراج المشروط بعد 14 شهراً على سجنه واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه. ويأتي تنحي هونيس مع عودة الحارس الدولي السابق أوليفر كان إلى بايرن اعتباراً من 2020 تحضيراً لخلافة كارل هاينتس رومينيجه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في 2021.