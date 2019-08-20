الارشيف / اخبار الرياضه

هونيس يؤكد تنحيه عن رئاسة البافاري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هونيس يؤكد تنحيه عن رئاسة البافاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل. وأفاد هونيس (67 عاماً) صحيفة «بيلد» الألمانية على هامش دورة للجولف بأنه سيبقى في مجلس الإشراف على النادي، ولكنه «سيتخلى عن رئاسته عندما يحين الوقت». ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيساً جديداً للعملاق البافاري.

ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاماً، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة «أديداس» للمستلزمات بين 2001 و2016 وتولى مؤقتاً بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وانضم هونيس إلى بايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بتسعة أعوام، لتولي مهمة المدير العام عام 1979، وقاد النادي خلال هذه الفترة لإحراز لقب «البوندسليغا» 24 مرة، والكأس 14 مرة، ودوري أبطال أوروبا عامي 2001 و2013. وحكم على هونيس في 2014 بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الإفراج المشروط بعد 14 شهراً على سجنه واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه. ويأتي تنحي هونيس مع عودة الحارس الدولي السابق أوليفر كان إلى بايرن اعتباراً من 2020 تحضيراً لخلافة كارل هاينتس رومينيجه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هونيس يؤكد تنحيه عن رئاسة البافاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا