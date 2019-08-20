ميتشو: “حلمى تحقق بتدريب الزمالك.. ورئيس النادي بيحب المكسب

ذكر الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، إنه مسرور بتدريب الفريق الأبيض، مشيراً أن حلمه تحقق لتولي تدريب الفريق في الفترة الجارية، وتابع “ميتشو” علي هامش جلسة الإمضاء علي عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضي منصور رئيس النادي أنه يعلم الكرة الأفريقية جيداً، وأنه جاء لأفريقيا منذ 19 سنة، وأن رئيس النادي يريد المكسب وهذا يدفعه للتأكد من أنه في المكان الأفضل، لأن ثقافته هي الفوز.

وأشار أنه سعيد بروح الإرادة لدى مسؤولي النادي، مؤكدًا أن الزمالك يملك كافة مقومات النجاح، وأن الفريق لديه أفضل ثلاثة لاعبين مغاربة، وأفضل لاعبين من تونس بخلاف اللاعبين المصريين، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد وجود روح ومنافسة شرسة بين اللاعبين.

وأختتم إلى أنه يعلم أن الزمالك فريق كبير يتنازع على كافة البطولات، وأنه يريد أن يقوم بعمل كبير وأن تكون نتائجه مع الفريق أكبر رد على عمله.