بالوتيلى يخوض تجربة جديدة مع بريشيا الإيطالي رسميا

انتقل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلى، اليوم الأثنين بشكل رسمي، لصفوف فريق بريشيا المنضم حديثاً للدوري الإيطالي، في صفقة انتقال حر، وذكر في بيان نادى بريشيا الإيطالي: “إن ماريو بالوتيلي مضي رسمياً عقداً ممتد لسنوات، خلال صفقة انتقال حر، وأصبح لاعبا جديداً ومميز للفريق بالموسم الجديد”.

وتابع بيان النادي الإيطالي أن التقديم الرسمي لماريو باروتيلى، سيكون مساء الاثنين، في مقر النادي؛ وأشارت تقارير صحفية إيطالية أن بالوتيلى سوف يتلقى أعلى راتباً سنوي يصل إلى 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز والمكافأت، وإجراء تجديد تلقائي للعقد، حال تجنب الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وكانت آخر محطات المهاجم الإيطالي، صاحب الـ29 عاما، مع فريق مارسيليا الفرنسي، الذي خاض معه آخر 6 أشهر من الموسم المنصرم، وقبلها موسمين ونصف مع فريق نيس الفرنسي.