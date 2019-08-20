توخيل يصدم الجميع: نيمار لن يرحل عن باريس

صرح الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة كبيرة لجماهير ناديا برشلونة وريال مدريد الأسبانيان، اللذان يتنازعان على جلب النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وغاب نيمار عن مباراة فريقه الأولى في الدوري الفرنسي التي هزم فيها أمام رين لأسباب غير معروفة، وعن مستقبله عن الفريق أجاب توخيل بعد اللقاء: “نيمار لاعبنا، لا اعتقد انه سينتقل إلى أي ناد”.

وعن سبب غيابه عن المباراة قال: “نيمار لم يخوض المباراة لأنه لم يتدرب بالشكل الكافي مثل بقية اللاعبين، هو لاعبنا ولا أرى أنه سيغادر”، وكانت التقارير الأخيرة قد أوضحت إلي أن رغبة نيمار الأولى هي العودة مجدداً إلي ملعب فريقه السابق برشلونة، ولكنه في الوقت نفسه لا يمانع في الانتقال إلى ريال مدريد.