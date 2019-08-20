أتلتيكو مدريد يفتتح موسمه الجديد بفوز صعب ضد خيتافي

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بتحقيق فوزا غالياً على نظيره خيتافي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “وانداميتروبوليتانو” معقل الروخي بلانكوس مساء الأحد، وسجل ألفارو موراتا أهداف كتيبة المدرب دييجو سيميوني في الدقيقة 23 من خلال رأسية ممتازة من عرضية الإنجليزي كيران تريبير المنضم حديثا إلى صفوف الفريق.

وجاء بالمباراة حالتين طرد من الفريقين في الشوط الأول، حيث أقضى الحكم جورج مولينا من خيتافي في الدقيقة 38 ورينان لودي من أتلتيكو للإنذار الثاني في الدقيقة 42 .

وضيع موراتا ركلة جزاء في الدقيقة 56 حصل عليها نجم الفريق الشاب جواو فيليكس بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يخرج الأخير مصابا في الدقيقة 66، وبذلك حصد أتلتيكو مدريد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في مشواره نحو الكأس الغائب عن النادي منذ عام 2014.