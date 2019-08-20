لامبارد: لدينا العديد من المشاكل وعلينا تحسينها

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه لديه العديد من المشاكل خلال الفترة الحالية وعليه أن يعمل على تحسينها في المباريات القادمة، وكان تشيلسي قد وقع في فخ التعادل ضد ليستر سيتي 1-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، بالجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتحدث لامبارد عن أسباب التعادل بعد المباراة: “قد يكون هناك تعب ولكن كانت هناك مشاكل لا علاقة لها بالإرهاق وعلينا أن علاجها، لو سجلنا أكثر حينما كنا مستحوذين لكنا بوضع أفضل، 2-0 كانت ستصعب الأمور عليهم.”

وتابع: ” “يمكنك أن تتقدم إلى المقدمة وتهاجم ولكن لا يزال عليك التحفظ بأماكن معينة لتمنع الهجمات المرتدة، علينا أن نكون أحسن، علينا أن نعمل على الأمور التي نستطيع تحويلها للأفضل؛ وانهي: ” علينا أن نحسن أمور كثيرة على أرض الملعب، لا زلنا في أول الموسم ولكن علينا أن نجمع النقاط ونتحسن”.