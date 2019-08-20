مدرب اسبانيا يقود إشبيلية للفوز بضربة البداية أمام إسبانيول بالليجا

نجح فريق إشبيلية في صنع بداية رائعة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بالفوز بهدفين دون رد على نظيره إسبانيول، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى من الليجا؛ وإحرز الفريق الأندلسي هدفا في كل شوط، حيث سجل سيرخيو ريجيليون الهدف الأول، المعار من ريال مدريد الإسباني، أهداف الفريق في الموسم قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز المخضرم “نوليتو” الهدف الثاني عند الدقيقة 86 إثر توغل ممتاز بعرض منطقة الجزاء من اليسار، قبل التسديد بقوة في المرمي.

وبهذا يبدأ الفريق الأندلسي موسمه تحت قيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيجي المدير الفني الأسبق للمنتخب الأسباني بانتصار جيد، ليحتل المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف خلف ريال مدريد.