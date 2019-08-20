نيمار يرحب بالانضمام إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، ولكنه يرجح الانتقال إلى برشلونة، ودخل ريال مدريد وبرشلونة في نزاع كبير حول جلب اللاعب البرازيلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل إرادة اللاعب الرحيل عن النادي.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن تفكير نيمار الأول هو العودة مجدداً إلى فريقه السابق برشلونة، ولكنه في الوقت نفسه لا يمانع في الذهاب إلى ريال مدريد، ويعمل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على غلق الصفقة مع استمرار الاتصالات بين الطرفين حتى الآن، بعد رفض فكرة مبادلة فينسيوس وفاران في الصفقة، ويذكر أن نيمار كان قد غادر إلى صفوف باريس سان جيرمان أتياً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.