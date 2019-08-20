إنتر ميلان على أعتاب ضم سانشيز والكشف الطبى الثلاثاء

إنتر ميلان الإيطالي، علي وشك الحصول على مجهودات النجم التشيلى أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقا لشبكة “سكاى سبورتس” إيطاليا، فإن الاتصالات بين إنتر ميلان ونظيره مانشستر يونايتد، من أجل صفقة التشيلى سانشيز، تسير بشكل ممتاز للغاية، واقتربت من النهاية المبهجة للنيراتزورى.

وتابعت الشبكة الإيطالية، أن أن النجم التشيلى من المرجح أن يأتي إلى إيطاليا، مساء غدا الاثنين، قبل الخضوع للكشف الطبي، صباح بعد غدا الثلاثاء، وأوضحت سكاى إلى أن سانشيز سوف ينتقل لإنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 15 مليون يورو، مع أولوية الشراء في الموسم التالي.

وكان سانشيز له مسيرة فى الدوري الإيطالي، في الفترة من 2008 حتى 2011، مع فريق أودينيزي، قبل أن يغادر إلى برشلونة فى صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون يورو.