القيعي: ذُهلت مما فعله لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه انزعج من ردة فعل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني المقال من تدريب الفريق الأحمر، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

ودخل لاسارتي في مناوشات مع الصحفيين بسبب سؤال حول هزائمه أمام الكبار، قبل أن يُوجه لأحدهم سؤالا "من حصد لقب الدوري؟" ويكرره أكثر من مرة، قبل أن يغادر المؤتمر مع حالة غضب كبيرة.

وقال القيعي عبر برنامجه "ملك وكتابة" في قناة "الأهلي": "لم أكن أعرف كيف أقيم لاسارتي، هل أقوم بتقييمه من حيث النتائج أم الأهداف أم الأداء أم التطوير أم الدعم؟ لكن انفعاله في المؤتمر حسم الأمر بالنسبة لي".

وأضاف: "لم أكن أرغب في تغيير مدرب بالأهلي كل ستة أشهر، لكني ذُهلت بعدما رأيت ردة فعله، لدي قناعة بأن الشخصية تسبق الناحية الفنية والعلمية".

وأكمل: "رأيت أمامي شخصا منهارًا، أسير فكرة واحدة وهي تتويجه بطلا للدوري، أخذ يردد "من حصد لقب الدوري؟" في الوقت الذي كانت الأسئلة تدور حول الإقصاء المبكر من الكأس، الجماهير تريد أن تسمع ما يطمئنها".

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وأوضح: "كان يجب أن يتحمل لاسارتي غضب الجماهير، ويقول بشجاعة المدربين الكبار أنه مسؤولا عن تلك الخسارة، لقد قام باستدعاء محمد مجدي أفشة لقائمة الأهلي بعد استبعاده من اللقاء السابق، فتعرض اللاعب للظلم".

وانتقل عدلي القيعي للحديث عن كيفية اختيار المدير الفني الجديد للأهلي قائلا: "تم عرض العديد من السير الذاتية لمدرين أجانب عليّ، لكننا نريد على التركيز على الأفضل بينهم فقط".

وواصل: "هؤلاء الأفراد يعرضون عليّ السير الذانية لخمس أو ست مدربين فأجد أمامي أكثر من 50 اسمًا، لكن الذي يرسل إليّ السير الذاتية لمدربين اثنين على الأقل أقوم بالاعتذار له، وأطلب منه اختيار الأفضل للأهلي فقط".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "هناك عدة عوامل تحدد اختيار المدير الفني الجديد للأهلي، على رأسها أن يسبق له العمل في إفريقيا، مع تميزه بالاستمرار مع الأندية التي سبق له قيادتها، بجانب تقديم نتائج جيدة خلال مسيرته".

يُذكر أن الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن إقالة لاسارتي من تدريب الفريق يوم الأحد إثر إقصاء الأهلي من كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز (1-0) على ملعب برج العرب مساء السبت بهدف أحرزه البوركيني إيريك تراوري.