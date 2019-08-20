مرتضى: الأهلي حاول التعاقد مع ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي حاول التعاقد مع الصربي ميتشو قبل التوقيع على عقود تدريبه للفريق الأبيض بشكل رسمي، خلفًا للمدرب المقال خالد جلال.

وكان الأهلي أعلن أمس الأحد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق الأحمر بعد الإقصاء المبكر من دور الـ16 لكأس مصر على يد بيراميدز بعد الخسارة (1-0).

وقال مرتضى اليوم الإثنين: "نجحنا في إتمام التعاقد مع مدير فني على مستوى عال، وكنت أريد التعاقد معه منذ عامين حين كان مدربا لمنتخب أوغندا قبل انتقاله إلى جنوب إفريقيا".

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وأضاف في فيديو بثه المركز الإعلامي لناديه بحضور ميتشو أثناء توقيع عقود تعاقده مع الزمالك بمقر النادي: "الأهلي حاول أمس (الأحد) التعاقد مع ميتشو، أقول هذا أمام المدرب".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لكن هذا الرجل المحترم رفض، وقال للأهلي إنه أعطى كلمة شرف إلينا، رغم أنه لم يوقع وقتها على عقود تدريبه للزمالك".

ميتشو ضم الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف لجهازه المعاون، وسيستكمل تشكيله بمعاونيه الأجانب، بواقع: مدرب مساعد، مدرب حراس ومحلل أداء.

يُذكر أن الزمالك سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء لتقديم المدير الفني الصربي لوسائل الإعلام والكشف عن تفاصيل التعاقد.