صالح جمعة يكشف كواليس التتويج القاتل للأهلي بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، كواليس التتويج بكأس مصر (2016-17) بعد الفوز القاتل على المصري في النهائي، حين كان شقيقه الأصغر عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاعبا في صفوف الفريق البورسعيدي.

وقال جمعة، في ضيافة برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين بحضور أخيه عبدالله جمعة: "كان الأهلي متأخرًا أمام المصري في النتيجة بهدف، لكني كنت واثقًا من تحقيق الفوز وحصد اللقب".

وأضاف: "قلت لعبدالله جمعة قبل دقائق قليلة من نهاية الشوطين الإضافيين إننا سنحقق الفوز، فرد عليّ قائلا لي أنه يتبقى ست دقائق فقط على صافرة النهاية، لكني أخبرته أننا سنحقق الفوز".

Advertisements

وأوضح: "اعتدنا في النادي الأهلي أن نلعب حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، نعلم أنه كلما اقترب اللقاء من النهاية أننا اقتربنا من تحقيق الفوز، عكس الأندية الأخرى التي تظن أن الوقت انتهى".

وأكمل: "بالفعل تمكنا من إحراز الهدف الأول والثاني قبل أن يحقق الأهلي فوزا قاتلا بنتيجة (2-1) ويُتوج بطلا للمسابقة".

وأتم صالح جمعة قائلا: "قلت لعبدالله جمعة (ألم أقل لك إننا سنفوز في النهاية)، لكني وجدته يبكي بعد المباراة، فذهبت إليه وقلت له إنا ما زال صغيرا في السن وسيحصد العديد من البطولات في المستقبل".

يذكر أن صالح جمعة أصبح ضمن القائمة الإفريقية للأهلي للموسم الجديد، بينما انتقل عبدالله جمعة إلى الزمالك عام 2017 ليلعب مع الأبيض كظهير أيسر بعدما كان جناحا هجوميا في المصري.