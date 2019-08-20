ولفرهامبتون يجبر مانشستر يونايتد على التعادل.. وركلة جزاء ضائعة من بوغبا

ركلة جزاء ضائعة أبقت النتيجة على التعادل بين وولفرهامبتون وضيفه العملاق مانشستر يونايتد 1-1 في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي ليلة الإثنين.

وسجل يونايتد أولاً بهدف أحرزه الفرنسي انطوني مارسيال 27، وعادل لأصحاب الأرض البرتغالي روبين نيفيز بطريقة رائعة 55.

وتحصل الفرنسي بول بوغبا على ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن حارس وولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو تصدى لها ببسالة 68.

وسجل مارسيال هدفه الخمسين بقميص “الشياطين الحمر” في جميع المسابقات منذ انضمامه اليه عام 2015 من موناكو.

يونايتد صار في جعبته 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما أضاف فريق المدرب نونو سانتو النقطة الثانية له في الموسم، بعد أن تعادل أيضاً في المرحلة الافتتاحية ضد ليستر سيتي صفر-صفر

وكان فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير استهل الموسم بفوز ساحق على غريمه تشيلسي برباعية نظيفة لا تعكس فعلاً مجريات المباراة لاسيما في الشوط الأول

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