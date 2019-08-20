الشمس يحصل على 3 ملايين و100 ألف جنيه نظير بيع قداح للزمالك

يحصل نادى الشمس، على 3 ملايين جنيه و100 ألف جنيه نظير منح الاستغناء للاعب حسن قداح هداف المنتخب الوطنى للناشئين إلى نادى الزمالك. أنهى نادى الزمالك التعاقد مع اللاعب حسن وليد قداح لاعب نادى الشمس مواليد 2000 الذى ساهم مع المنتخب الوطنى لكرة اليد بالفوز بكأس العالم للناشئين الذى أقيم فى مقدونيا، بحضور كل الدكتور أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك والمستشار محسن عبد القادر أمين صندوق نادى الشمس ودعاء هشام بركات وأسامة صلاح أعضاء مجلس إدارة الشمس. حسن وليد قداح لاعب نادى الشمس مواليد 2000 الذى ساهم مع المنتخب الوطنى لكرة اليد بالفوز بكأس العالم للناشئين الذى أقيم فى مقدونيا، بحضور كل الدكتور أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك والمستشار محسن عبد القادر أمين صندوق نادى الشمس ودعاء هشام بركات وأسامة صلاح أعضاء مجلس إدارة الشمس.

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