فيديو.. أهالي لاعبي منتخب كرة اليد يستقبلون ابنائهم بمطار القاهرة



احتشدت الاف الجماهير بمطار القاهره الدولي امام صاله 3بالمطار الجديد لاستقبال نجوم العالم ابطال مصر الحائزين علي بطوله العالم لناشى لكره اليد التي اقيمت بمقدونيا لكره اليد التي اقيمت بمقدونيا وحرص الجماهير علي استقبال اعضاء مجلس اداره اتحاد اليدالمصري بالهتافات والاغاني الوطنيه كما قامت اداره مطار القاهره بتشغيل الاغاني الوطنيه احتفالا بفوز ناشى مصر بالبطوله ومن المنتظر وصول الفريق ارض الوط في تمام الساعه الثانيه وعشر دقائق والاغاني الوطنيه كما قامت اداره مطار القاهره بتشغيل الاغاني الوطنيه احتفالا بفوز ناشى مصر بالبطوله ومن المنتظر وصول الفريق ارض الوط في تمام الساعه الثانيه وعشر دقائق

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