تخوض بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المغرب 2019، منافسات 3 العاب اليوم الثلاثاء.
حيث يشارك منتخب التجديف في تصفيات الدور الاول في تمام الساعة العاشرة صباحا ويضمكل من أحمد عبدالعال وعبدالخالق البنا في منافسات الرجال و مريم عبداللطيف ودارين حجازي في منافسات السيدات. ويخوض ثنائي منتخب البلياردو عبدالرحمن عبدالحميد وجنتنان العسكر تصفيات الزوجي المختط في الساعة العاشرة صباحا أيضا.
في حين يلعب منتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي يضم الثنائي دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني، مباراة نصف النهائي أمام منتخب موريشيوس في الساعة التاسعة صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على منافسات بعثة مصر في الألعاب الإفريقية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.