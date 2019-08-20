تعرف على منافسات بعثة مصر في الألعاب الإفريقية اليوم

تخوض بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المغرب 2019، منافسات 3 العاب اليوم الثلاثاء.

حيث يشارك منتخب التجديف في تصفيات الدور الاول في تمام الساعة العاشرة صباحا ويضم

كل من أحمد عبدالعال وعبدالخالق البنا في منافسات الرجال و مريم عبداللطيف ودارين حجازي في منافسات السيدات. ويخوض ثنائي منتخب البلياردو عبدالرحمن عبدالحميد وجنتنان العسكر تصفيات الزوجي المختط في الساعة العاشرة صباحا أيضا.

في حين يلعب منتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي يضم الثنائي دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني، مباراة نصف النهائي أمام منتخب موريشيوس في الساعة التاسعة صباحا.