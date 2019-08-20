مرتضى منصور يعلن التعاقد مع هداف العالم في كرة اليد

أعلن مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك ، الحصول على خدمات اللاعب حسن وليد قداح ، نجم منتخب مصر للناشئين المتوج ببطولة كاس العالم الاخيرة التى اقيمت في مقدونيا . وأشار مرتضي منصور ، بأن الزمالك حصل على استغناء اللاعب من الشمس وتم حسم الصفقة نهائيا ، وان اللاعب سوف يشارك Advertisements مع فريق كرة اليد في كاس العالم للاندية في مع فريق كرة اليد في كاس العالم للاندية في السعودية نهاية الشهر الجاري. وأضاف رئيس الزمالك ، بان ادارة الأهلي قدمت اغراءات مادية لخطف اللاعب من القلعة البيضاء ، لكن رغبته بالانضمام للأبيض حسمت الصفقة وأصبح لاعبا في الزمالك

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