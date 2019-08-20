اتحاد كرة اليد يوجّه رسائل هامة لنظيره النيجيري

وجه الاتحاد المصري لكرة اليد تحية لنظيره النيجيري.
وقال: "يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي وتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد مع كل الحب والاحترام والتقدير ، أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهرهمنتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام و الأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص".
وأضاف: "مما لا شك فيه أن ما تلقيناه من منتخبكم كان مثالاً ممتازًا على كيفية قيام رياضتنا "كرة اليد" بإظهار معنى المنافسة والحب في نفس الوقت، كما أظهرت للعالم كله روح الأخوة بين دول قارتنا قارة إفريقيا وأخيرا ، نكرر شكرنا وتقديرنا العميق المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد".
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