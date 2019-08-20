بيراميدز يكلف محمد عادل للسفر للكونغو لترتيب اجراءات المباراة

قرر مسئولو نادي بيراميدز تكليف محمد عادل صديق المدير الإداري للفريق بالسفر إلى الكونغو قبل بعثة الرسمية بـ٤٨ ساعة من أجل ترتيب إجراءات الإقامة وملاعب التدريب في الكونغو قبل وصول البعثة ويغادر المدير الاداري القاهرة فجر غدا ومعه شريف جمال مسئول العلاقات الخارجية. ويغادر المدير الاداري القاهرة فجر غدا ومعه شريف جمال مسئول العلاقات الخارجية. وحدد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر يوم 22 أغسطس الجاري موعداً للسفر إلى الكونغو استعداداً لخوض مباراة الإياب للدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق النجمة الكونغولي المقررة يوم 25 من الشهر الحالي. وكان فريق بيراميدز قد حقق فوزاً عريضاً على حساب النجمة الكونغولي بنتيجة 4-1 في إستاد الدفاع الجوي للسفر إلى الكونغو استعداداً لخوض مباراة الإياب للدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق النجمة الكونغولي المقررة يوم 25 من الشهر الحالي. وكان فريق بيراميدز قد حقق فوزاً عريضاً على حساب النجمة الكونغولي بنتيجة 4-1 في إستاد الدفاع الجوي

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