الشرقية يتعاقد مع المهاجم حسن ربيع لمدة موسمين

نجح نادي الشرقية، برئاسة الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة النادي، فى الحصول على خدمات المهاجم الشاب حسن ربيع محمد، في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد الشرقية مع ربيع، لمدة موسمين قادمين، بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد فايز في تدعيم خط هجوم الفريق بلاعبين شباب متميزين.
حيث وقع اللاعب على عقودانضمامه للفريق الشرقاوي، في حضور الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، ومحمد فايز المدير الفني للفريق، وإبراهيم الباجوري عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.
يذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 19 عاماً، ولعب لأندية منتخب السويس والزرقا وبورتو قبل الإنضمام للفريق الشرقاوي.
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