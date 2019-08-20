الضغوط تتزايد على رئيس نادي سبورتنج.. ومطالب جماعية باستقالته

تزايدت الضغوط على رئيس نادي سبورتنج الدكتور أحمد وردة لتقديم استقالته بعد البيان الذي صدر بالأمس وحمل رئيس النادي المسئولية بالكامل في أزمة انتقال لاعب الفريق الأول لكرة السلة ايهاب امين .

رئيس النادي السكندري يواجه ضغوطا كبيرة بعد اعترافه بأنه انفرد وتجاهل أعضاء مجلس الادارة وهو ما جاء مفاجأة صاعقة لكل مؤيديه داخل النادي الذين لم يجدوا اي فرصة لتأييده خاصة وأن كواليس جلسة

مجلس الادارة الاخيرة شهدت مشكلة جديدة بعدما أكتشف الأعضاء خلال الجلسة أن رئيس النادي يقوم بتسجيل الجلسة صوتيا وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل الاجتماع انتهى بأعتذار رئيس النادي بشكل رسمي وتسجيل الاعتذار لكل اعضاء المجلس في محضر أجتما ع مجلس الادارة

Emad