بعد فوز مصر بتنظيم البطولة العربية.. الاتحاد المصري للميني فوتبول يشكر وزير الرياضة

بعد إعلان الاتحاد العربي للميني فوتبول فوز مصر بتنظيم البطولة العربية للميني فوتبول، توجه أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول بالشكر الكبير لوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري علي دعمة الكبير لإشهار الاتحاد ودعمه للاتحاد والتنسيق الكبير معهم للمرحلة القادمة والسعي لرفع اسم مصر والسعي لاستضافة البطولات الكبري والسعي للفوز بها خاصة في ظل دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب والاهتمام بكافة الرياضات.

جدير بالذكر أنه انتهي اليوم الاثنين، اجتماع الاتحاد العربي للميني فوتبول برئاسة اللبناني أحمد دنش

وحضور أشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد التونسي بعد سحب لبنان ملف استضافة البطولة لصالح مصر صباح اليوم دعما منها للاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير وقد حظي ملف مصر علي اجماع كلا من تونس وليبيا والعراق والصومال ولبنان وباقي الاعضاء بعد المجهود الكبير الذي بذلة رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستراتيجيات مع السادة رؤساء الاتحادات العربية الذي اكدوا سعادتهم بفوز مصر بتنظيم البطولة العربية للمنتخبات 2020 نظر لاهمية مصر الكبيرة علي الصعيد العربي.

وكان وزير الشباب والرياضة اللبناني السيد محمد فنيش استقبال وفد الاتحاد العربي برئاسة أحمد دنش والذي ضم نائب رئيس الاتحاد الدولي أشرف بن صالحة ورئيس الاتحاد المصري أحمد سمير وعضو الاتحاد العربي بلال يزبك ومن ناحيته أكد الوزير سعادتة بلقاء الوفد معربا عن دعمه للاتحاد العربي واللبناني متمنيا ان تكون البطولة العربية بمصر نظرا لما لمصر من دور رائد علي الصعيد العربي عامه كما التقي الوفد سعاده مدير عام الوزارة السيد زيد خيامي الذي اثتي علي ما تقدم به الوزير مثمنا دور مصر الكبير عربيا.