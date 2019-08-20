رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 20 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة أبويل نيقوسيا وأياكس بدوري أبطال أوروبا.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي، مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

دوري أبطال أوروبا “ذهاب مباريات تحديد المتأهل لدور المجموعات”

أبويل نيقوسيا القبرصي x أياكس أمستردام الهولندي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

Advertisements

لاسك لينز النمساوي x كلوب بروج البلجيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كلوج الروماني x سلافيا براج التشيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” ذهاب دور الـ32

الوصل الإماراتي x الهلال السوداني، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

اتحاد جدة السعودي x العهد اللبناني، تقام المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.