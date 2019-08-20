رياضة | سعفان الصغير: "شكلنا هيبقا وحش لو معملناش حاجة للإسماعيلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير: "شكلنا هيبقا وحش لو معملناش حاجة للإسماعيلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى لفريق الاسماعيلى، ان قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق.

وقال الصغير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لو معملناش حاجة الموسم الجديد للاسماعيلي هيبقا شكلنا وحش" .

واردف : ستكون مفاجئة كبيرة اذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الاسماعيلي هذا الموسم. وتابع : تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الافريقية الموسم المنقضي، نرغب في تحقيق نتائج ايجابيه في البطولات القادمة.

وانتقل سعفان للحديث عن ثنائي الفريق قائلا : يحتاج وقت للظهور مع الفريق، وايضا احمد مدبولي ظهر في مباراة الحرس الودية بشكل جيد.