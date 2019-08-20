رياضة | دمنهور يتعاقد مع هداف القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع هداف القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مجلس إدارة نادي دمنهور، في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، من دوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع اللاعب محمد عبد الرحيم "ميدو" هدّاف فريق غزل كفر الدور في الموسم الماضي من القسم الثالث.
وقام ميدو بالتوقيع للفريق البحراوي لمدة موسمين، في صفقة قوية، عن طريق أحمد عبد الحليم وكيل اللاعبين، الذي بذل جهودا كبيره في حسم الصفقة لصالح دمنهور.
ويعد اللاعب من مواليد 1993، ونجح في الفوز بلقب هداف القسم الثالث في الموسم الماضي، بعدما أحرز 14 هدف مع غزل كفر الدور.
وضم دمنهور مؤخراً أكثر من لاعب منهم عمرو الصعيدي حارس الأوليمبي، وخالد لالا حارس سموحة، وعلاء طه لاعب التعدين، وخميس حسني لاعب الرجاء.