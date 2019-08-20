رياضة | دمنهور يتعاقد مع هداف القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع هداف القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي دمنهور، في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، من دوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع اللاعب محمد عبد الرحيم "ميدو" هدّاف فريق غزل كفر الدور في الموسم الماضي من القسم الثالث.

وقام ميدو بالتوقيع للفريق البحراوي لمدة موسمين، في صفقة قوية، عن طريق أحمد عبد الحليم وكيل اللاعبين، الذي بذل جهودا كبيره في حسم الصفقة لصالح دمنهور.