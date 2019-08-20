رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن ضم هداف مونديال اليد رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن ضم هداف مونديال اليد رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن ضم اللاعب حسن وليد لاعب ونجم كرة اليد للشباب.

حسن وليد هو هداف منتخب الشباب لكرة اليد فى مونديال الشباب الذى فازت به مصر بالأمس فى انجاز عالمى كبير,

كان اللاعب قد طلب رسميا الانضمام الى الزمالك من خلال فيديو بثه على الانترنت وخطاب رسمى أيضا.

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مرتضى منصور اكد أنه حصل على الاستغناء الخاص باللاعب رغم محاولات الأهلى القوية لضمه، وان الأهلى تقدم بشيك مقبول الدفع بمبلغ كبير لضم اللاعب.

اللاعب صغير السن ويعتبر أفضل موهبة لكرة اليد فى مصر، وسيلعب مع الزمالك فى مونديال الأندية الشهر الحالى فى السعودية.

ووجه مرتضى منصور الشكر الى ادارة نادى الشمس على تسهيل تعاقد اللاعب مع نادى الزمالك وتلبية رغبة اللاعب ورغبة الزمالك