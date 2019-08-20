رياضة | تمت الصفقة.. أليكسيس سانشيز ينتقل إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمت الصفقة.. أليكسيس سانشيز ينتقل إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد حسم التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد دي مارزيو، أن سانشيز يقترب من الانضمام لـ انتر ميلان، حيث ان النادي الايطالي ينتظرون موافقة مانشستر يونايتد النهائية، ومن المتوقع أن تكون اليوم (الثلاثاء).

الجدير بالذكر أن سانشيز سينتقل بإعارة مجانية مع خيار الشراء بـ 15 مليون يورو، كما ان النيترازوري سيدفع جزءًا من راتبه فقط.