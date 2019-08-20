رياضة | بيراميدز يحدد موعد السفر للكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحدد موعد السفر للكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي بيراميدز تكليف محمد عادل صديق المدير الإداري للفريق بالسفر إلى الكونغو قبل بعثة الرسمية بـ٤٨ ساعة من أجل ترتيب إجراءات الإقامة وملاعب التدريب في الكونغو قبل وصول البعثة ويغادر المدير الاداري القاهرة فجر غدا ومعه شريف جمال مسئول العلاقات الخارجية .

وحدد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر يوم 22 أغسطس الجاري موعداً للسفر إلى الكونغو استعداداً لخوض مباراة الإياب للدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق النجمة الكونغولي المقررة يوم 25 من الشهر الحالي.

وكان فريق بيراميدز قد حقق فوزاً عريضاً على حساب النجمة الكونغولي بنتيجة 4-1 في إستاد الدفاع الجوي.