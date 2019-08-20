رياضة | تعادل مثير للداخلية مع الإنتاج الحربي وفوز بيلا ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للداخلية مع الإنتاج الحربي وفوز بيلا ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية مع مضيفة فريق الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب المصانع الحربية.

تقدم موسى دياوارا للعجلات الحربية، في الشوط الثاني، وتعادل اسماعيل بامبا للداخلية، من ركل جزاء، وكان الشوط الأول إنتهى بالتعادل السلبي، وشهد إحتساب ركلة جزاء للداخلية، نفذها أحمد بحبح، وتصدى لها عامر عامر حارس الإنتاج.