رياضة | تعادل مثير للداخلية مع الإنتاج الحربي وفوز بيلا ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للداخلية مع الإنتاج الحربي وفوز بيلا ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية مع مضيفة فريق الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب المصانع الحربية.
تقدم موسى دياوارا للعجلات الحربية، في الشوط الثاني، وتعادل اسماعيل بامبا للداخلية، من ركل جزاء، وكان الشوط الأول إنتهى بالتعادل السلبي، وشهد إحتساب ركلة جزاء للداخلية، نفذها أحمد بحبح، وتصدى لها عامر عامر حارس الإنتاج.
وحقق بيلا فوز كاسح على مركز شباب الحنفي 9-1، سجلهم في الشوط الأول أحمد هاشم "هدفين" وحسني عزوز وسمير معاذ، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى كشري هدفين، وأحمد أبو الخير ثلاث أهداف.