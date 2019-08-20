رياضة | راشفورد يُدافع عن بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يُدافع عن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد شهدت المباراة إهدار بول بوجبا لكرة جزاء مهمة.

وقال نجم مان يونايتد الشاب ماركوس راشفورد في تصريحات صحفية: "ببساطة، أراد بوغبا تنفيذ ركلة الجزاء. قد يهدر أي لاعب ركلة جزاء. من الطبيعي أن تهدر ركلة جزاء. سننسى ما حدث ونمضي للأمام".

ومن الجدير بالذكر انه قد أضاع بوغبا 4 ركلات جزاء من أصل 11 ركلة نفذها من بداية الموسم الماضي، بينما لم يهدر ماركوس راشفورد أي ركلة جزاء سددها.