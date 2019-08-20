رياضة | سولشاير يصب غضبه على نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يصب غضبه على نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه قام بتعيين ماركوس راشفورد وبول بوجبا لتسديد ركلات الجزاء، مشيرًا لأن الأمر متروك لهما وهما من يقرران على أرض الملعب.

وقال سولشاير بعد التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون: "دخلنا المباراة كما هو متوقع منا. امتلكنا الكرة وسجلنا الهدف الأول وقد كان رائعًا. شهد الشوط الأول أداءً ناضجًا من فريقنا لكن بدا الإهمال في الأداء في الشوط الثاني. نحن فريق شاب لا زلنا نتعلّم ونتحسن".

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وأضاف: "أحيانًا يشعر اللاعب بثقة كفاية لتنفيذ ركلة جزاء. نفذ بول وسجل الكثير منها لفريقنا. اليوم قام باتريسيو (حارس وولفز) بتصدٍّ جيد".

وواصل: "ليس من الضرورة أن يكون هناك منفذ واحد محدد لركلات الجزاء. أحيانًا يشعر اللاعب بثقة أكبر (من آخر) للتنفيذ، لا مشكلة على الإطلاق في أن يقول اللاعب 'هذه الركلة لي'".

وأتم في هذا السياق: "أنا راضٍ جدًا. لقد تعلم الأولاد في ميدان العمل اليوم، أحيانًا طغى علينا الحماس والتسرع للعب كرات بينية، إن الأولاد لديهم رغبة للتحسن والتعلم".