رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد شهدت المباراة إهدار بول بوجبا لكرة جزاء مهمة.

وقال جاري نيفيل، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد في تصريحات صحفيو: "لمَ ينبغي أن يكون هناك نقاش بشأن من ينفذ ركلة الجزاء؟ أضاع بوجبا ٤ ركلات خلال ١٢ شهر مضت وسترى أنه حظي بفرصته".

وأوضح بقوله: "ماركوس راشفورد سجل الأسبوع الماضي.. نفذها مجددًا ! لم يكن هناك قائد داخل الملعب. هناك خطأ في الأمر".