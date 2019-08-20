رياضة | خطاب شكر من الاتحاد المصري لكرة اليد لنظيره النيجيري "صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطاب شكر من الاتحاد المصري لكرة اليد لنظيره النيجيري "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهمدس هشام نصر، خطاب شكر وتحية إلى رئيس اتحاد كرة اليد في نيجيريا، بعد مساندة المنتخب النيجيري لمصر في مونديال الناشئين بمقدونيا.

وجاء خطاب الاتحاد المصري كالتالي :

تحية من الاتحاد المصري لكرة اليد.

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أولاً ، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي وتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد.

مع كل الحب والاحترام والتقدير ، أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهره منتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام و الأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص.

مما لا شك فيه أن ما تلقيناه من منتخبكم كان مثالاً ممتازًا على كيفية قيام رياضتنا "كرة اليد" بإظهار معنى المنافسة والحب في نفس الوقت ، كما أظهرت للعالم كله روح الأخوة بين دول قارتنا قارة إفريقيا.

وأخيرا ، نكرر شكرنا وتقديرنا العميق.