رياضة | الكشف عن تفاصيل انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن ابنجم الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أتم اتفاقه مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "El Mercurio" التشيلية، فإن أليكسيس سانشيز في طريقه إلى انتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء بـ15 مليون دولار مع نهاية الموسم.

وأكدت التقارير انه سيتم التوقيع على المستندات النهائية بين الناديين اليوم أو غداً، ومن المتوقع أن مانشستر يونايتد سيتحمّل جزءاً من راتبه.

وأشارت التقارير إلى أن المقربون من لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، يؤكدون حسم الصفقة.