رياضة | رسميا.. الهلال يعلن تعاقده مع أمير كردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الهلال يعلن تعاقده مع أمير كردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع أمير كردي، قادمًا من صفوف بانيو نيوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أمير كردي هلاليًا لثلاثة أعوام”.

وانضم أمير كردي إلى صفوف الزعيم السعودي، بعد توصية من الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، حيث يجيد صاحب الـ 27 عامًا اللعب في مركز الظهير الأيمن.