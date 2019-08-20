رياضة | روبين يكشف عن المدرب الأفضل له.. ورأيه في صفقة كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبين يكشف عن المدرب الأفضل له.. ورأيه في صفقة كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الهولندي آريين روبين، أسطورة نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال حفل جوائز صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، حول أفضل مدرب في مسيرته، والذي قال بأنه بيب جوارديولا، حيث كان لدى اللاعب شعور بأنه أصبح أفضل تحت قيادته.

وأضاف روبين حول تعاقد البايرن مع كوتينيو من برشلونة الإسباني: "إنه لاعب رائع ولديه مواصفات رائعة. آمل أن يتمكن من إظهار قدراته هذا الموسم ويساعد الفريق".

وكان البرازيلى فيليبي كوتينيو نجم وسط برشلونة قد انتقل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 8.5 مليون يورو مع خيار الشراء فى العام التالى مقابل 120 مليون يورو.